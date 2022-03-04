فى يومها العالمى.. كيفية الوقاية من السمنة عند الأطفال؟

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة السمنة، المرض الذي أصبح سمة العصر الحالي، فالسمنة هي مشكلة صحية شائعة يتم تحديدها من خلال وجود نسبة عالية من الدهون في الجسم.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت السمنة مشكلة صحية كبيرة، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية لإعتباره أحد معوقات الإنسان، بالإضافة إلى تحوله لوباء في بعض بلدان العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة " Latimes" الأمريكية.

ووفقًا لإحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 39.8 في المائة من البالغين و18.5 بالمائة من الأطفال في العالم يعانون من السمنة المفرطة.

وعلى الرغم من ارتفاع النسب، إلا أن هناك العديد من الطرق للوقاية من خطر الإصابة بمرض السمنة لدى الأطفال، ففي السطور التالية يقدم الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي، عدد من النصائح الهامة لمكافحة السمنة والوقاية منها.

الوقاية من السمنة بالنسبة للأطفال:

تبدأ الوقاية من السمنة في سن مبكرة، فمن المهم مساعدة الشباب في الحفاظ على وزن صحي دون التركيز على الميزان، فقد وجدت دراسة جديدة، أن الرضاعة الطبيعية مرتبطة بتقليل مخاطر السمنة لدى الأطفال.

كما توضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الصغار لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من الطعام، فمن سن 1 إلى 3 سنوات، يجب أن تعادل كل بوصة من الطول ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا من تناول الطعام.

نوه الأطباء بضرورة تشجيع الطفل على تجربة مجموعة متنوعة من الفواكة والخضروات والبروتينات منذ سن مبكرة، فمع تقدمهم في السن، قد يكونون أكثر عرضة لدمج هذه الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي.

ويتيح تغيير عادات الأكل كأسرة للأطفال تجربة الأكل الصحي في وقت مبكر، حيث سيسهل ذلك عليهم الاستمرار في اتباع عادات الأكل الجيدة أثناء نموهم ليصبحوا بالغين.

توصي منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأطفال والمراهقين على الأقل 60 دقيقة من النشاط البدني اليومي، حيث تشمل الأنشطة البدنية الممتعة أو ركوب الدراجة.

أوضح الأطباء، أن قضاء المزيد من الوقت في الجلوس أمام الشاشة يعني وقتًا أقل لممارسة النشاط البدني والنوم الجيد، لأن التمارين والنوم يلعبان دورًا في الوزن الصحي، فمن المهم تشجيع هذه الأنشطة على الكمبيوتر أو التلفاز.