الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن تدمير حوالى 20 مركبة عسكرية روسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها دمرت حوالي 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسي بالقرب من قاعدة "هوستوميل" الجوية .

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جنودًا أوكرانيين يسيرون بجوار مركبات مدمرة ومحترقة تحمل علامة "V" التي تشير إلى أنهم كانوا من بين القوات الروسية التي جاءت من بيلاروسيا.

وحسب "سي إن إن"، فإن الآليات هذه كانت ضمن قافلة يزيد طولها على 40 ميلًا وتم تحديدها عن طريق الأقمار الصناعية شمال قاعدة هوستوميل الجوية.

وقالت القناة الأمريكية إنها حددت الموقع الجغرافي وتحققت من صحة مقاطع الفيديو.

وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، "لنزع السلاح في هذه الدولة والقضاء على النازية وحل القضايا المتعلقة بالاعتراف بالجمهوريات ومسائل أخرى"، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور يجب ضمانها.

وقال ريابكوف - في تصريحات صحفية - "إنه من المحتمل أن يكون هناك حوار ما في جمهورية بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نعمل على المسار الدبلوماسي مع كل من هو منفتح ومستعد لمثل هذا العمل".

وفي مقابل الموقف الروسي، طالب وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، بوقف إطلاق فوري لإطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للحوار السياسي لإنهاء الأزمة.

وأعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في بيان لها أوردته عبر موقعها الرسمي، أن وزراء خارجية آسيان قلقون بشدة من تفاقم الأوضاع في أوكرانيا وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع الإنسانية، مطالبين بوقف إطلاق فوري للنيران وإعلان هدنة واستئناف المحادثات السياسية لنحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.

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