كندا تدعوا إلى تعليق عضوية روسيا فى «الإنتربول»

اتخذت الحكومة الكندية، المزيد من الإجراءات العقابية التجارية ضد روسيا، بجانب إرسال المزيد من المساعدات القتالية إلى أوكرانيا، حيث قررت إلغاء "وضع الدولة الأكثر رعاية" لروسيا وبيلاروسيا كشريكين تجاريين، مما يعني أنهما سيخضعان لرسوم جمركية بنسبة 35% على صادراتهما إلى كندا.



كما دعا رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إلى تعليق عضوية روسيا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).. قائلا "نحن ندعم ذلك لأننا نعتقد أن التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون يعتمد على التزام جماعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحترام المتبادل بين أعضاء الإنتربول".



من جهتها، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند: "إن كندا هي الدولة الأولى التي تتخذ هذه الخطوة، والدولة الأخرى الوحيدة التي تخضع لهذه الرسوم الجمركية المرتفعة هي كوريا الشمالية".



وأضافت: "أكثر من 1000 شخص وكيان ومؤسسة مرتبطة بروسيا يخضعون للعقوبات الكندية منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014".



واستهدفت العقوبات الكندية الجديدة أيضاً عدداً من الرؤساء التنفيذيين في شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"جازبروم".