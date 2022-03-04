استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و683 ألفا و219 إصابة، كما سجلت 44 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 4731 حالة.



وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و 283 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 852 ألفا و838 إصابة، كما سجلت 3 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفا و 252 حالة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 682 ألفا و118 إصابة، كما سجلت 15 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 5299 حالة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و953 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 754 ألفا و730 إصابة، كما سجلت 105 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 63 ألفا و 782 حالة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 2083 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 925 ألفا و515 إصابة، كما سجلت 15 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 6521 حالة.



وفي سنغافورة، سجلت البلاد 18 ألفًا و162 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 785 ألفًا و825 مصابًا والوفيات إلى 1049 حالة عقب تسجيل 9 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2620 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و919 ألفًا و327 إصابة، كما سجلت 31 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و346 حالة.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 4885 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 76 ألفًا و534 إصابة، كما سجلت حالتي وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 68 وفاة.



وعلى النطاق الآسيوي، في سنغافورة، سجلت البلاد 19 ألفًا و159 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 767 ألفًا و663 مصابا والوفيات إلى 1040 حالة عقب تسجيل 10 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 آلفا و234 إصابة جديدة و30 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و141 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 15 ألفا و783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و470 ألفا و 212 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 63 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و36 حالة. حسبما ذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2109 إصابات جديدة بالفيروس. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 859 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

