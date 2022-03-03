الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يترأس وفدًا حكوميًا لبحث التعاون مع جيبوتى

وفد مصري يزور جيبوتي
وفد مصري يزور جيبوتي

التقى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، عددًا من المسئولين في إطار زيارته الحالية إلى جيبوتي على رأس وفد من ممثلي عدد من الوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص المصرية.

وجاء اللقاء لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق أواصر العلاقات بين مصر وجيبوتي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.

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التعاون بين مصر وجيبوتي

واستقبل وزير الخارجية الجيبوتي مساعد وزير الخارجية المصري، والوفد المرافق، بحضور السفير حسام رضا سفير مصر في جيبوتي.

وأكد الوزير الجيبوتي اهتمام رئيس بلاده عمر حسن جيله، بنتائج زيارة الوفد المصري وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته للقاهرة، خاصة البدء في تنفيذ الطريق الرئيسي بطول 120 كم، وبدء تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، والترتيبات النهائية لاستغلال الشركات المصرية للمنطقة اللوجستية التي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لمصر.

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والتقى السفير عيسى وزير الأوقاف الجيبوتي لبحث التعاون مع الأزهر الشريف، وزيادة عدد المنح المقدمة للدعاة والوعاظ من جيبوتي، وتشغيل معهد الوسطية تحت إشراف الازهر لتدريس العلوم الدينية والشريعة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في هذا الشأن.

ملفات الزيارة المصرية لجيبوتي

وفي إطار دعم التعاون الاقتصادي والتجاري، التقى الوفد مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بميناء جيبوتي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس سلطة الطيران المدني.

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وكذلك، أجرى الوفد لقاءات في وزارة التعليم والتعليم العالي هناك، وشركة "اير جيبوتي" والبنك المركزي وغيرها من الهيئات الجيبوتية.

وفي نهاية الزيارة، زار الوفد مقر بنك مصر (تحت التأسيس) في جيبوتي، حيث شارك في الاحتفال بوضع اللافتة على واجهة المبني، إيذاناً بقرب تشغيل الفرع المتوقع له خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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