الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بداية مميزة بأغنية «قالى وقولت له» من برنامج الدوم على قناة ON

الدوم
الدوم

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

حلقة جديدة من برنامج الدوم

وأشاد الجمهور وتفاعل مع العرض الغنائي للمتسابقين بالأغنية المميزة كما أشادت لجنة التحكيم بهم وبالتجانس الكبير الذي قدمه المتسابقين في الأغنية الافتتاحية للحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم والمقرر أن يصعد منها متسابقين من فئة التمثيل ومتسابقين من مرحلة التمثيل ومتسابق من مرحلة التقديم التليفزيوني.

 

وبدأت قبل قليل، الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني ويقف كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تنفيذ شركة ميديا هب “سعدي _ جوهر” وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

وكانت لجنة تحكيم "الدوم"، أعلنت خلال الحلقة الأولى من مرحلة المفتاح الذهبي عن اختيار يارا مجدي في فئة التقديم التليفزيوني، لتتأهل للتصفيات النهائية من المسابقة.

وفي فئة الغناء، اختارت اللجنة، كلا من أميرة الشاذلي وأسماء الجمل، أما فئة التمثل، فتأهل المتسابق عبدالرحمن عيسى، وهند حسام ويشهد البرنامج اهتمام كبير من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا بشكل مميز.

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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