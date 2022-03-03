أحمد شفيق مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (12) لسنة 2022، بتكليف الدكتور أحمد شفيق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتقييم المستمر للقيادات وللوقوف على مدى إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، بما يحقق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والوصول لأعلى مستويات الرضاء لدى المواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أحمد شفيق، كان يشغل منصب وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ثم مديرًا للرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وأخيرًا عمل بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية برئاسة الهيئة قبل أن يشغل هذا المنصب.

وفي ذات السياق، وافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على تجديد تكليف الدكتور قطب السيد، مديرًا عامًا لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية لمدة عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن حركة التكليفات الجديدة تأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميداني، الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وأضاف، أنه يوضع في الاعتبار الكفاءات الطبية التي تدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم في كافة مجالات العمل، وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.