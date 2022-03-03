بدء الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» ببرنامج الدوم

بدأت قبل قليل، الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، ويقف كل من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة ميديا هب “سعدي _ جوهر” وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

تفاصيل برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

ويسعى الشباب خلال حلقة اليوم للصعود للمرحلة النهائية من البرنامج، حيث يسعى 5 متسابقين اليوم للتأهل للمرحلة الأخيرة من المسابقة، ويتواجد في لجنة التحكيم كلا من النجمة ليلى علوى، والمخرج الكبير تامر محسن، والمايسترو العالمى نادر عباسي.

مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني؛ ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

وكانت منافسات مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، بدأت مساء الجمعة الماضية، على قناة «أون»، وقدم المتسابقون فى فئات البرنامج الثلاث: التمثيل والتقديم التليفزيونى والغناء، عروضًا مبهرة أمام لجنة التحكيم الجديدة.

وضمت لجنة التحكيم الجديدة كلًا من النجمة ليلى علوى، والمخرج الكبير تامر محسن، والمايسترو العالمى نادر عباسى، مع استمرار يوسف عثمان ونهى درويش فى تقديم البرنامج، وسط حضور جماهيرى كبير.

وتأهل من الحلقة السابقة 5 متسابقين للمرحلة النهائية بواقع 2 في فئة الغناء و2 في فئة التمثيل وواحد في فئة التقديم التليفزيوني، على أن يتواجد متسابقين في فئة التصويت الجماهيري التي تبدأ 11 مارس الجاري لضمان البقاء في المرحلة النهائية.