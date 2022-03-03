إحالة متهمين بسرقة حقائب السيدات فى حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إحالة متهمين تخصصا في سرقة حقائب السيدات، إلى محكمة الجنايات.



وتلقى الرائد أحمد أبوبكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل، بتعرضها لسرقة حقيبة يد، عن طريق شخصين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، بالقرب من محطة مترو حلوان.



وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، أمكن تحديد خط سير المتهمين وهويتهما، وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من مروان رمضان، 21 سنة، عاطل ومقيم العزبة القبلية، وأيمن أبوالروس، 23 سنة، عاطل ومقيم العزبة القبلية.



وعقب تقنين الإجراءات خرجت حملة أمنية وأمكن ضبطهما وأرشدا عن مكان المضبوطات، وباستدعاء المبلغة اتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.