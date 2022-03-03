الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة أحد المحال في الجمالية

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أحد المحال بأسلوب "كسر القفل" في الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على أحد المحال التجارية بدائرة القسم وبحيازته بضائع عبارة عن أحذية رياضية وإكسسوارات بقصد التصرف فيها بالبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بسوهاج حال استقلاله سيارة "مستأجرة".

 

وعُثر بداخلها على «20 حذاء رياضى - 67 حقيبة يد حريمى - ١٠ محفظة رجالى - ٤٨ علبة إكسسوار حريمى - مشغولات ذهبية "مقلدة"- ٥ ساعات يد - ٨٨ علبة كريم مختلفة الأنواع - ٩٤ كرتونة إكسسوارات مختلفة»، جميعهم مجهولين المصدر.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد المحلات التجارية الكائنة بمحافظة سوهاج بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

الجمالية حبس مسجل خطر كسر القفل محكمة جنوب القاهرة قاض المعارضات

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