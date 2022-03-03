الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مغلقة منذ 2017.. الولايات المتحدة تعلن إعادة فتح قنصليتها في كوبا

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في هافانا تيموثي سونييغا براون، الخميس، أن القنصلية الأمريكية في كوبا المغلقة منذ 2017 ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بطريقة "محدودة" و"تدريجية".

وأوضح الدبلوماسي للصحفيين "يسعدنا أن نعلن أن سفارة الولايات المتحدة في هافانا ستستأنف بشكل محدود بعض خدمات تأشيرات الهجرة في إطار التوسيع التدريجي لخدمات السفارة".

وأضاف أن توسيع هذه الخدمات الذي ستواكبه عودة عدد أكبر من الدبلوماسيين الأميركيين إلى الجزيرة، يهدف الى "تسهيل الالتزام الدبلوماسي، والالتزام حيال المجتمع المدني (الكوبي) و(يمثل) فائدة أكبر للخدمات القنصلية".

وتابع براون أن "خدمات التأشيرات للمهاجرين تشكل طريقا آمنا وقانونيا لجمع شمل العائلات" المنفصلة بين كوبا والولايات المتحدة.

وجراء الوباء وتشديد العقوبات الأمريكية، تشهد كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما، الأمر الذي دفع عددا من سكانها الى الهجرة بأي ثمن، البعض من طريق البحر لكن الغالبية عبر اميركا الوسطى في محاولة لبلوغ الحدود الأمريكية .

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر بإغلاق القنصلية العام 2017 بسبب حوادث صحية مفترضة سميت "متلازمة هافانا"، أصابت دبلوماسيين عاملين في الجزيرة، ووصفت كوبا القرار الامريكى بأنها "متسرع"، وقالت إنها ستؤثر على العلاقات الثنائية، بيد أن التعاون سيستمر.

كما حذرت واشنطن الرعايا الأمريكيين حينها من زيارة كوبا لأن بعض الهجمات وقعت في الفنادق أيضا؛ حيث أفاد ما لا يقل عن 21 موظفا بتعرضهم لمشاكل صحية تتراوح بين صدمات الدماغ الخفيفة والصمم والدوار والغثيان.

وجراء ذلك، بات الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة بالنسبة الى الكوبيين عملية بالغة التعقيد، تستدعي المرور ببلد آخر، على نفقة الشخص المعني، لتقديم الطلب.

وأورد القائم بالاعمال الأميركي "في وقت نعمل لبلوغ هذا الهدف، ستظل السفارة في جورج تاون في غويانا المكان الرئيسي للنظر في طلبات الحصول على تأشيرات والتي يقدمها المهاجرون الكوبيون".

واشنطن القنصلية الأمريكية كوبا إعادة فتح القنصلية إصدار تأشيرات محدودة

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وائل لطفي

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