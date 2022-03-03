الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

13 مارس.. «مصر للطيران» تطلق رحلتين أسبوعيًا بين الغردقة و بودابيست

صورة من المشاركة
صورة من المشاركة

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران في معرض “UTAZES HUNGEXPO” المقام فى العاصمة المجرية  "بودابست"  خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بالمشاركة في المعارض والفعاليات الهامة بهدف الدعائية لتنشيط حركة السياحة إلى مصر،  وتأتي مشاركة مصر للطيران ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي تعرض به مصر للطيران أحدث منتجاتها وخدماتها. 

وتبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارًا من الأحد 13 مارس الجاري،  في تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا يومى السبت والأحد بين بودابست والغردقة .

يذكر أن مصر للطيران تُسير حاليًا رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة بين بودابست والقاهرة ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات بين المجر ومصر خلال الفترة المقبلة مع وذلك بحسب نسبة الطلب 

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين

مصر للطيران الغردقة وبودابست العاصمة المجرية لتنشيط السياحة المجر ومصر UTAZES

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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