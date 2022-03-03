إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان اشتبهوا في "و. ح"، 44 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار، واصطحبت القوة المتهم لديوان القسم.



بمواجهته، اعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم للجنايات.