هاني شاكر: قنا من أجمل محافظات مصر وشعبها «سمّيع»

وجه الفنان هاني شاكر، التحية لأهالي قنا، في احتفال المحافظة بعيدها القومي، قائلا : قنا من أجمل المحافظات في مصر، قنا دي حبيبتي أنا، وشعبها سميع.

ووجه أمير الغناء العربي، رسالة لوزيري الثقافة والآثار في تصريحات خاصة قائلا: "مش عارفين نشوف بعض في مصر جايين نشوف بعض في قنا"، كما وجه رسالة لأهالي قنا قائلا: "أنا جاي عشان أفرحكم وهسمعكم اللي عايزينه".

جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان دندرة الثقافي، والذي يحييه الفنان هاني شاكر ، في أول أيام المهرجان والتي تستمر لمدة 3 أيام، بمعبد دندرة بقنا، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، في ضيافة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وكان قد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، معرض قنا للكتاب في نسخته الرابعة، بنادي فتيات قنا والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتمحور المعرض حول شخصية الكاتب والأديب الراحل أمل دنقل.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وكل من الكاتب الصحفي والإعلامى مصطفى بكرى، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائب مصطفى محمود مصطفى أعضاء مجلس النواب ، والنائب عبدالفتاح دنقل، والنائب محمد كمال موسى، والدكتور احمد عبدالماجد الأحمر أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب السابق محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب السابق.

وأشارت إيناس عبدالدايم إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنمية صعيد مصر في جميع المجالات الخدمية والثقافية والتنموية في إطار نشر العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن، كما تفقدت عبدالدايم أقسام المعرض وأشادت بتنوع الإصدارات والمطبوعات المعروضة لمختلف الثقافات والعلوم والآداب في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية والعلوم الاجتماعية، من أجل إثراء الحياة الثقافية على أرض محافظة قنا.