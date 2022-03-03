رئيس «الأسقفية»: نصلي معا ككنائس مختلفة تتفق على محبة المسيح

رحب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بكافة ممثلي الطوائف المسيحية المشاركين في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة الكنائس الذي ينظمه مجلس كنائس مصر مؤكدًا: نصلي معا ككنائس مختلفة تتفق على محبة المسيح.

في عظة القداس قال رئيس الأساقفة: إن الطريق للوصول للقمة هو الهبوط للأرض حيث العظمة تكمن في التواضع، مضيفًا: الطريقة الوحيدة للوصول إلى المحبة هي النظر ليسوع الذي تألم ليخدمنا.

وأكد رئيس الأساقفة: حين تكون مدعوا للخدمة من الله فلا تتحكم بك الظروف بل تشعر بالأمان لأن الله هو القائد مضيفًا: الهدف من تجسد المسيح هو الغفران وان يخرجنا الله من الموت للحياة لكي ننمو ونثمر في العالم.

وتابع رئيس الأساقفة: نتقبل كل النقد ونتعلم منه ونطور من أنفسنا وسط شعور دائم بالأمان فنحن نخدم ونعطي ونقدم محبة لأن هذا ما فعله المسيح مضيفًا: نصلي لكي يعطينا الله قلب القائد المتواضع.

وفي ختام الصلاة، احتفل المجتمعون بكسر الخبز معًا كدليل على المحبة التي تجمع كافة الطوائف معًا بينما وزعت الكنيسة الأسقفية ميدالية تذكارية باسم أسبوع الصلاة لأجل الوحدة.

يهدف أسبوع الصلاة لأجل الوحدة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل خير مصر، إذ يوزع المجلس اجتماعات وقداسات الصلاة خلال الأسبوع على الطوائف الخمس الأعضاء.

ودقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا وتفتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.