البرهان يرحب بجميع المبادرات الداخلية والخارجية لتشجيع الحوار بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعمه للمبادرة الأممية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، وترحيبه بجميع المبادرات الداخلية والخارجية التي من شأنها تشجيع الحوار وإنجاحه.

وقدم البرهان، خلال لقائه اليوم الخميس، مع مسئول الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية معظم مالك، شرحا لمجمل تطورات الأوضاع الراهنة بالسودان، والجهود المبذولة لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية.

وشدد البرهان على الالتزام بعملية حوار شامل يقود إلى توافق بين الأطراف، باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، بين السودان وبريطانيا وسبل ترقيتها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأكد البرهان حرص السودان على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، ودفع التعاون المشترك بين البلدين، لما يربطهما من علاقات تاريخية.

من جانبه، أكد مسئول الشئون الإفريقية بالخارجية البريطانية معظم مالك، حرص بلاده على تقوية العلاقات وتطويرها مع الخرطوم، مجددا التزام لندن بدعم عملية الحوار بين السودانيين، الذي يفضي إلى تحقيق وفاق وإجماع وطني.

ويذكر أن، عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الإثنين، اجتماعه الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

وقالت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن المجلس استمع الى تقارير من أعضاء مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، مالك عقار، والهادي إدريس حول نتائج زيارتهم إلى السنغال، المغرب، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الكونغو والنيجر ولقائهم مع المسؤولين بتلك الدول وإطلاعهم على التطورات السياسية بالسودان ومسار المرحلة الانتقالية.

وأكدت الناطق الرسمي بإسم المجلس أن عضو مجلس السيادة مالك عقار أطلع المجلس على نتائج لقاءاته مع عدد من القوى السياسية والمبعوثين الدوليين في إطار رئاسته للجنة التي تم تكوينها مؤخرا للوصول إلى توافق وطني.