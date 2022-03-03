هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب المكسيك

ضربت هزّة أرضية بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شرق المكسيك، ما أطلق تحذيرا من خطر وقوع زلزال في عاصمة البلاد مكسيكو، حيث سارع سكان كثر إلى إخلاء منازلهم.

ووفق المرصد الجيولوجي الوطني، فقد حُدّد مركز الهزة التي سجّلت على عمق 113 كيلومترا قرب مدينة إيسلا في ولاية فيراكروس الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب مكسيكو.

ولم يشعر سكان مكسيكو بالهزة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس ووفق ما أفاد شهود محطات تلفزة محلية، لكن صفارات الانذار من خطر وقوع زلزال انطلقت في العاصمة فسارع قسم كبير من سكانها البالغ عددهم الإجمالي 20 مليونا إلى إخلاء منازلهم على الفور تطبيقا للتوجيهات المعطاة لحالة كهذه.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينباوم عبر تويتر، أن أي أضرار لم تسجل في المدينة حيث تجري أجهزة الإنقاذ عمليات تحقّق.

وقالت: إن السلطات "بصدد تفعيل بروتوكولات الطوارئ. إلى الآن لم تقع أي حادثة".

وأجبر التحذير من خطر وقوع زلزال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور على قطع مؤتمره الصحافي اليومي الاعتيادي موقتا.

وتقع المكسيك في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية.

وفي سبتمبر 2021 أدى زلزال بلغت شدته 7,1 درجات ضرب جنوب شرق المكسيك إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإلى بعض الأضرار.

وكان المرصد الوطني للزلازل قال حينها في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 6,9 درجات على مقياس ريختر، لكنه ما لبث وأن صحح الرقم مشيرا إلى أن قوته بلغت 7,1 درجات.

ووقع آخر زلزال كبير في المكسيك بلغت شدته 7,1 درجات، في 19 سبتمبر 2017 وأدى إلى مقتل 369 شخصا.

في 1985 تسبب زلزال شدته 8,2 درجات بمقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين، علما بأن مركزه حدّد على بعد 350 كيلومترا من العاصمة.