الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب المكسيك

هزة أرضية
هزة أرضية

ضربت هزّة أرضية بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شرق المكسيك، ما أطلق تحذيرا من خطر وقوع زلزال في عاصمة البلاد مكسيكو، حيث سارع سكان كثر إلى إخلاء منازلهم.

ووفق المرصد الجيولوجي الوطني، فقد حُدّد مركز الهزة التي سجّلت على عمق 113 كيلومترا قرب مدينة إيسلا في ولاية فيراكروس الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب مكسيكو.

ولم يشعر سكان مكسيكو بالهزة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس ووفق ما أفاد شهود محطات تلفزة محلية، لكن صفارات الانذار من خطر وقوع زلزال انطلقت في العاصمة فسارع قسم كبير من سكانها البالغ عددهم الإجمالي 20 مليونا إلى إخلاء منازلهم على الفور تطبيقا للتوجيهات المعطاة لحالة كهذه.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينباوم عبر تويتر، أن أي أضرار لم تسجل في المدينة حيث تجري أجهزة الإنقاذ عمليات تحقّق.

وقالت: إن السلطات "بصدد تفعيل بروتوكولات الطوارئ. إلى الآن لم تقع أي حادثة".

وأجبر التحذير من خطر وقوع زلزال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور على قطع مؤتمره الصحافي اليومي الاعتيادي موقتا.

وتقع المكسيك في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية.

وفي سبتمبر 2021 أدى زلزال بلغت شدته 7,1 درجات ضرب جنوب شرق المكسيك إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإلى بعض الأضرار.

وكان المرصد الوطني للزلازل قال حينها في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 6,9 درجات على مقياس ريختر، لكنه ما لبث وأن صحح الرقم مشيرا إلى أن قوته بلغت 7,1 درجات.

ووقع آخر زلزال كبير في المكسيك بلغت شدته 7,1 درجات، في 19 سبتمبر 2017 وأدى إلى مقتل 369 شخصا. 

في 1985 تسبب زلزال شدته 8,2 درجات بمقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين، علما بأن مركزه حدّد على بعد 350 كيلومترا من العاصمة.

زلزال المكسيك هزو أرضية المرصد الجيولوجي الوطني ولاية فيراكروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال مارس الجارى

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

8 قرارات هامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

نجل سامي مغاوري يعلن تعرض والده لأزمة صحية مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولى وصندوق النقد.. ردًا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس