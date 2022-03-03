الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تنظم مؤتمرًا إقليميًا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية

وزير العدل
وزير العدل

يعقد المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا إقليميا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل، نحو الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة القضائية، وتعزيز قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية في شأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وانعكاسها على التشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر قضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية مصر العربية والدول العربية ومملكة إسبانيا بغرض تبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على تجارب الدول المشاركة في استخدام الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.

ويحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع التعاون بين وزارة العدل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

الامم المتحدة مجلس التعاون الخليجي وزير العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان المنظومة القضائية المركز القومي للدراسات القضائية

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التنمية بأثر رجعى

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