الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء سقوط شجرة بالدقهلية

سقوط شجرة بالدقهلية
سقوط شجرة بالدقهلية

تباشر النيابة العامة بالدقهلية التحقيق في واقعة وفاة 3 أشخاص  وإصابة 19 اخرين في حادث بالدقهلية.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والاستماع لأقوالهم، والتصريح بدفن الجثث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق سندوب نقيطة أمام دوران منية سندوب التابعة لمركز المنصورة ووجود وفيات ومصابين .

وانتقل على الفور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط شجرة ضخمة قديمة مرة واحدة أمام سيارة نصف نقل وبها عدد من الأشخاص بصندوق السيارة مما أدى إلى انقلابها أكثر من مرة  ومصرع 3 أشخاص وإصابة  19 شخص بإصابات خطيرة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

المنصورة التصريح بدفن الإستعلام عن الحالة الصحية مصرع 3 اشخاص سقوط شجرة التحقيق في واقعة مركز المنصورة

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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