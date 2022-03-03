الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«زجاجة مياه» تودي بحياة شاب في الغربية

جثة
جثة

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية من ضبط شقيقين اعتديا بواسطة أسلحة بيضاء على شاب في أنحاء متفرقة من جسمه وإصابته بعدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خلاف نشب بينهم على زجاجة مياه رفض المجني عليه إعطائها لأحد المتهمين للشرب منها.


تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي لأحد الأشخاص يدعى "ا ر" يبلغ من العمر ٤٠ عاما مقيم بدائرة القسم، جثة هامدة ومصاب بعدة طعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية ببين المجني عليه وأحد الأشخاص بأحد الشوارع بدائرة القسم، بسبب زجاجة مياه رفض المجنى عليه إعطائه إياها ليشرب ليعود المتهم وبصحبته شقيقه وقاما بمغافلة المجني عليه أسفل منزله والاعتداء عليه  بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى إصابته بعدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسد ليسقط غارقًا فى دمائه وتوفي في الحال.

وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والوقوف على ظروفها وملابساتها وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى شهود العيان وأسرة المجني عليه وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة والتصريح بالدفن.

الغربية مستشفى طنطا الجامعي مشادة كلامية محافظة الغربية ضبط شقيقين

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وائل لطفي

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