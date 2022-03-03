وزير القوى العاملة يوقع أول اتفاقية عمل جماعية من العاصمة الإدارية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق مزايا لـ3000 عامل بالشركة.

مثل الشركة في التوقيع هاني أمان بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخالد عبداللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال بالنقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين، في رحاب مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يشهد اليوم توقيع أول اتفاقية من نوعها في العاصمة يسجلها التاريخ للعاملين ومجلس إدارة الشركة.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية نتاج مناقشات مشتركة بين جميع الأطراف تحت إشراف الوزارة خلال الفترة الماضية تعبر واقعيًا عن طموحات العمال وتلبي أمانيهم وتطلعاتهم حتى يحيوا حياة كريمة كمواطنين مصريين وعمال على أرض وطنهم مصر الغالية.

وأشار الوزير إلى أن دور ممثلي العمال والنقابة العامة التي ينتمون إليها لا يقف عند رعاية العمال في أثناء فترات عملهم، وإنما متابعتهم بعد خروجهم للمعاش المبكر للاطمئنان على مستقبلهم وصنع غد أفضل لهم ولأسرهم.

ووجه الوزير النقابة العامة بدراسة إمكانية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للعاملين التي تنتهي فترة خدمتهم، والذي يصل إلى ٣ آلاف عامل بعد توقيع هذه الاتفاقية سواء كان بمفرده أو بالتعاون مع زملائهم بجزء من مبلغ تعويضاتهم لتكون بمثابة تعويض عن العمل بعمل مشروع خاص يدر عليهم دخلًا لائقًا.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة، والنقابة العامة لجهودهم لتوفير الأمان الكامل للعمال وتوفير مستوى معيشة لائق لهم بعد خروجهم من العمل وأثناء فترات خدمتهم في ظل تكاتف وتعاون مشترك وتناغم بين طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبه قدم عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ورعايته الاتفاقية قبل صدورها وبعد التوقيع عليها، مما يؤكد حرص الوزارة والشركة على صالح العمال بداخلها في ظل روح التعاون والتفاهم المشترك بين جميع الأطراف تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

من جانبه، قدم المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لوزير القوي العاملة على رعايته للاتفاقية الموقعة اليوم، والتي نسعد أن تكون أكبر اتفاقية عمل جماعية تطلق من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في الدعم والتطبيق، بما يضمن حصول العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة على كافة حقوقهم في إطار تنظيمي متراضي لكافة الأطراف.

IMG-20220303-WA0042

IMG-20220303-WA0043

IMG-20220303-WA0044

IMG-20220303-WA0038

IMG-20220303-WA0039

IMG-20220303-WA0041

IMG-20220303-WA0040

IMG-20220303-WA0035

IMG-20220303-WA0036

IMG-20220303-WA0037