الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 3 فتيات إثر حادث تصادم بالفيوم

حادث
حادث

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة إصابة 3 فتيات أثناء استقلالهن دراجات هوائية بطريق القاهرة- الفيوم.

وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والاستماع لأقوالهم.

الواقعة بدأت بإصابة 3 فتيات حيث صدمتهن سيارة أمام قرية الأعلام، وتم نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام، وعمل الإسعافات اللازمة لهن، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين 3 دراجات وسيارة على طريق القاهرة- الفيوم، اتجاه قرية الكعابي الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 3 فتيات، وهن: "دينا عويس علي، 17 سنة، وساندي محمد لبيب، 19 سنة، وأميرة محمد رجب، 18سنة" وتم نقلهن إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم الإستعلام عن الحالة الصحية مستشفى الفيوم العام إصابة 3 فتيات الحالة الصحية للمصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

المشدد 9 و10 سنوات لـ15 متهما في قضية الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامي الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس