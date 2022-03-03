الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة موظفين اختلسا رءوس ماشية بـ12 مليون جنيه لـ«الجنايات» فى قنا

ارشيفية
ارشيفية

أمر المستشار طارق الحتيتي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال محامى عام أول نيابات الأموال العامة العليا في الجناية، بإحالة مدير الجمعية الزراعية المشتركة بمديرية التعاون الزراعي بقنا، وآخر (هارب)، ويعمل أمين صندوق الجمعية، إلى محكمة استئناف قنا، لإحالتهما إلى الدائرة المختصة، مع ضبط وإحضار المتهم الهارب، وعرضه محبوسا.

 فور صدور قرار الإحالة  كلف اللواء علاء سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الأجهزة البحثية والأمن العام بسرعة ضبط المتهم الهارب.

وتبين من التحقيقات، التى تابعها المستشار وليد البيلي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد التي تضم قنا والأقصر وأسوان  والبحر الأحمر والأقصر، أن المتهمين في غضون الفترة من 2014 حتى 2015 بدائرة قسم قنا بصفتهما موظفين عمومين من الأمناء على الودائع؛ الأول مدير الجمعية الزراعية المشتركة مركز قنا والثانى أمين صندوقها، اختلسا رءوس الماشية التى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا (2477 رأس ماشية، والمقدرة قيمتها بـ12 مليونًا و358 ألف جنيه) سلمت إليهما من إدارة التعاون الزراعي  بمحافظة قنا للتعامل عليها وفق ضوابط محددة بمعرفة ديوان عام  المحافظة، وتحصل الأموال المستحقة لحساب وزارة الزراعة، فاحتبسا تلك الرءوس لنفسيهما بنية التملك، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

نيابات الأموال العامة العليا جنايات قسم قنا قنا النائب العام مدير الجمعية الزراعية ماشية

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وائل لطفي

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