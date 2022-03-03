«فورمولا 1» توقف إجراء سباقاتها فى روسيا

أعلن متحدث باسم سباقات "فورمولا 1"، اليوم الخميس، وقف إجراء السباقات في روسيا، وذلك بسبب هجومها العسكري الأخير في أوكرانيا.

وقال المتحدث - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن "فورمولا 1" أنهت عقدها مع مروج سباق "جراند بريكس" في روسيا؛ ما يعني أنه لن يتم إجراء سباقات هناك في المستقبل.

وتم الأسبوع الماضي إلغاء السباق الذي كان من المقرر أن يتم في سبتمبر من العام الجاري في الحديقة الأولمبية في سوتشي، وذلك على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من المخطط أن ينتقل السباق العام المقبل، إلى حلبة جديدة مصممة خصيصا له خارج سانت بطرسبرج في روسيا.