هل يخضع سمير صبرى للجراحة بالقلب اليوم؟

يستعد الفنان سمير صبري، للخضوع لجراحة دقيقة بالقلب، داخل مستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف فريق طبي مكوّن من 15 طبيبًا، حسبما أكدت صديقته المقربة والمقيمة معه في المستشفى، وذلك بعد نقل الفنان القدير بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونفت ناني الديب، صديقة الفنان سمير صبري المقربة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عن دخول الفنان سمير صبري العناية المركزة أو تعرضه لأي وعكة ساءت من حالته الصحية، متابعًة: "كل هذه شائعات لا تمت للواقع وما يحدث مع الفنان سمير صبري".

واستطردت الديب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ما يحدث معه هو خضوعه لجلسات بخار، وكل هذا تابع لما قبل العملية، والتجهيزات القائمة عليها، وكل ما يحتاجه الفنان سمير صبري في الوقت الحالي هو الدعاء له حاليًا، ليعود إلى جمهوره من جديد، بعد إجرائه العملية الجراحية بالقلب، غدًا الجمعة".

وفي تصريحات سابقة لـ«الدستور» قالت الديب، المقيمة مع الفنان سمير صبري في المستشفي، إن هناك الكثير من الفنانين الذين يتناوبون على زيارته باستمرار من بينهم الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دنيا سمير غانم، والمنتج محسن علم الدين.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، وجهت من خلاله الشكر للرئيس السيسي، بعد التكفل بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الكبرى حاليًا لتلقي العلاج.

وتواصلت مؤسسة الرئاسة مع الفنان سمير صبري بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانات لحين تماثله للشفاء.

وعانى «صبري» من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

وتعرض الفنان القدير لوعكة صحية، وقال الناقد طارق الشناوي في منشورٍ سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي، على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".