الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن سلمان: السعودية وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى والحل بالتعايش

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى والحل بالتعايش.

وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، رأى ولي العهد السعودي أن أي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي لنفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية، وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم، وذلك في حوار مع مجلة أتلانتك الأمريكية، اليوم الخميس.

- التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتًا إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته.
وشدد على أن الإصلاحات الخاصة بالمرأة السعودية أتت من أجل البلاد، وليست استرضاء لأحد.

كما أوضح، في المقابلة، اليوم الخميس، أن الدين الإسلامي يحثنا على احترام الديانات والثقافات أيا كانت، وشدد على أن جماعة الإخوان لعبت دورًا ضخمًا في صناعة التطرف وأنتجت أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وأضاف أن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا مَن يوقفهم عند حدودهم.

كما أكد أن السعودية من بين أسرع الدول نموًا في العالم، مشيرًا إلى أن اقتصادها سينمو بـ7% العام المقبل. وأضاف: "لدينا 2 من أكبر 10 صناديق العالم".

- المعركة مع الفساد لا تسامح فيها مع أي متجاوز

وعن مكافحة الفساد، قال ولي العهد السعودي: "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".

أما فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، فشدد على أنه جسم واحد ودولة واحدة تواجه نفس المخاطر والتحديات والفرص أيضًا.

وأضاف محمد بن سلمان، أن القانون في السعودية يطبق على الجميع، ولا يوجد مفهوم الدماء الملكية.

السعودية إيران اتلانك مفهوم ولي اعهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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