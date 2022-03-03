رفع 90 طن مخلفات فى حملات بقرى وأحياء المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع الأحياء ومداخل ونقاط التجمع وشوارع القري التابعة لها، حيث رفعت 90 طن مخلفات ونقلتها للظهير الصحراوي الغربي، كما قامت بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تم رفع ما يقرب من 70 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع القرى والأحياء بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، وحى غرب المدينة، وحى وسط المدينة، حيث تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا وذلك تحت إشراف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة، ومحمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية برفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بدماريس والبرجاية وصفط اللبن لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

وأوضح رئيس القرية أنه تم إيقاف وإزالة حالة تعد بالمهد بعزبة الإصلاح على مساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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