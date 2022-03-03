فصل الكهرباء عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر السبت

أعلن قطاع الكهرباء في بنى سويف، اليوم، فصل التيار عن بعض القرى بمركزي بني سويف وناصر، من يوم السبت حتى الخميس المقبل، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء عن قرية سنور يوم السبت 5 مارس عن قريتي: «الكوم الأحمر وجزيرة أبو صالح، ويوم الأحد 6 مارس عن قريتي الدوية وجزيرة أبوصالح، ويوم الاثنين 7 مارس عن الحمرايا، ويوم الخميس 10 مارس عن قرية بني عفان.

واعتذر القطاع عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.