محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة بدر لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد جامعة بدر بحضور الدكتور ابراهيم فخر ، والدكتور حلمي عبد الرحمن والدكتورة دعاء عمرو والدكتور مصطفى توفيق ، بديوان عام المحافظة ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة بورسعيد بحضور الدكتور فريد محرم المستشار المالي للمحافظة .

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شرحا من الحضور حول التعريف بجامعة بدر وأنشطتها المختلفة، وٱليات سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات بما يدعم خطة التطوير بالمحافظة في المجالات التعليمية والتكنولوجية، وأكد المحافظ على ترحيبه بكافة سبل التعاون بين المحافظة والجامعات المصرية بما يدعم خطط التنمية ببورسعيد، مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، موجها بوضع دراسة تفصيلية تشمل آلية العمل بما يحقق أقصى استفادة من التعاون مع الجامعة ويسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

محافظ بورسعيد يصدر حركة تنقلات داخلية في الأحياء بمحافظة بورسعيد

وفي شأن آخر أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حركة تغييرات وتنقلات داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، شملت 171 موظف داخل أحياء بورسعيد، وذلك في إطار تجديد الدماء ودفع العمل بالأحياء.

وأكد المحافظ على أن قرار إجراء هذه الحركة يأتي في إطار دفع العمل بالأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.

ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي، لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بكافة المشروعات التنموية، مؤكدا على أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مؤكدا على أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.