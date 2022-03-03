الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة بدر لبحث سبل التعاون

محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة بدر لبحث سبل التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد جامعة بدر بحضور الدكتور ابراهيم فخر ، والدكتور حلمي عبد الرحمن والدكتورة دعاء عمرو والدكتور مصطفى توفيق ، بديوان عام المحافظة ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة بورسعيد  بحضور الدكتور فريد محرم المستشار المالي للمحافظة .

IMG-20220303-WA0043

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شرحا من الحضور حول التعريف بجامعة بدر وأنشطتها المختلفة، وٱليات سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات بما يدعم خطة التطوير بالمحافظة في المجالات التعليمية والتكنولوجية، وأكد المحافظ على ترحيبه بكافة سبل التعاون بين المحافظة والجامعات المصرية بما يدعم خطط التنمية ببورسعيد، مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، موجها بوضع دراسة تفصيلية تشمل آلية العمل بما يحقق أقصى استفادة من التعاون مع الجامعة ويسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

IMG-20220303-WA0012

محافظ بورسعيد يصدر حركة تنقلات داخلية في الأحياء بمحافظة بورسعيد
وفي شأن آخر أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حركة تغييرات وتنقلات داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، شملت 171 موظف داخل أحياء بورسعيد، وذلك في إطار تجديد الدماء ودفع العمل بالأحياء.

IMG-20220303-WA0013

وأكد المحافظ على أن قرار إجراء هذه الحركة يأتي في إطار دفع العمل بالأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.

IMG-20220303-WA0040

ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي، لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بكافة المشروعات التنموية، مؤكدا على أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مؤكدا على أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعاون تنمية محافظة الجامعات الخميس مستشار غضب الجامعات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

جنايات الزقازيق تقضى بإعدام 4 إرهابيين والمؤبد لـ22

رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

رئيس «القومية للأنفاق»: تشغيل القطار الكهربائى مطلع أبريل على أقصى تقدير

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف