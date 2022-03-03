الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل اعتدى على فتاة بسلاح أبيض في شبرا الخيمة

طعن
طعن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض «كاتر» بسبب تعنيفها له إثر اعتراضه طريقها في منطقة شبرا الخيمة، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ما أدى إلى إصابتها بجروح في الوجه واليد وتوجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغا من فتاة ، بقيام عاطل بالتعدي عليها بسلاح أبيض وتشويه وجهها.

وبالفحص الطبي تبين إصابة الفتاه  بعدة جروح بالوجه واليد، كما تبين أن المتهم يدعى "سعيد. ع" وشهرته " الحرامى"، اعتاد معاكسة المجني عليها مستغلًا علاقة الجيرة و يوم الواقعة قام المتهم بتتبع خط سير الفتاة وفور خروجها من منزلها تعدى عليها بسلاح أبيض " كاتر"، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالوجه واليد وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة  من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية عاطل سلاح أبيض شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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