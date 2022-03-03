ضبط عنصرين إجراميين فى الأقصر بحوزتهما بندقية خرطوش وحشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أرمنت مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما: بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش- دراجة نارية "دون لوحات معدنية"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.