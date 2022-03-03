ماليزيا: إلزامية الجرعة المعززة لمتلقى «سينوفاك» حتى نهاية مارس قرار نهائى

أكد وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين، أن إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية ضد "كوفيد-19" على متلقي لقاح "سينوفاك" حتى 31 مارس قرار نهائي، لافتا إلى أنه بعد هذا الموعد ستتغير حالة المحصن الكامل إلى غير الكامل، إن لم يتلقوا الجرعة المعززة.

وقال الوزير الماليزي، في مؤتمر صحفي حول مستجدات "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إنه اعتباًرا من 1 أبريل القادم، بالنسبة لمتلقي سينوفاك، بغض النظرعن عمر البالغين 18 عاًما وما فوق، وكبار السن، إن لم يتلقوا الجرعة المعززة ستتغير حالة المحصن المكامل إلى غير الكامل، وهذا قرار نهائي"، مع إلزامية الحصول على الجرعة المعززة على متلقي لقاح "سينوفاك" البالغين من عمر 60 عاًما فأكثر.

قالت وزارة الصحة الماليزية إن 62.9% من البالغين الماليزيين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بإجمالي 14 مليونا و810 آلاف و832 شخصا.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الماليزية (برناما): "إن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما وتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 929 ألفا و733 طفلا".

وأشارت إلى أن عدد المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة وتلقوا جرعة ثانية من اللقاح وصل إلى مليونين و802 ألف و265 شخصا، بينما عدد من تلقى الجرعة الأولى فقط وصل إلى مليونين و898 ألفا و437 شخصا.