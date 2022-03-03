الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في 24 ساعة.. رفع 78 سيارة ودراجة نارية متهالكة

رفع سيارة متهالكة
رفع سيارة متهالكة

رفعت أوناش المرور، 78 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوراع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت الحملات عن تحرير 2355 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن تحرير 86034  مخالفة مرورية متنوعة، كما تم المرور على 905 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3886 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20415 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1182 سائقاً منهم.

وتمكنت الحملات من رفع 1940 سيارة، 214 دراجة نارية، متهالكة، وضبط 80419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.

أوناش المرور سيارة متهالكة دراجة نارية حملات مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

ضبط 7 آلاف مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

«كهرباء في المياه» تعيق انتشال جثث منقبين عن الآثار في مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس