الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء المقابلات الشخصية ضمن مسابقة «الرائدات الريفيات» بكفر الشيخ

إجراء المقابلات
إجراء المقابلات

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية للمتقدمات للعمل التطوعي بمسابقة (الرائدات الريفيات)، كذلك تدريبات مكلفات الخدمة العامة، برعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة الزهراء ابو علي، من الإدارة المركزية لشؤون المرأة بالوزارة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن بداية فعاليات الاختبارات بمسابقة (الرائدات الريفيات) جاءت بحضور اللجنة المختصة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات للعمل التطوعي بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بكفر الشيخ، موضحًا أن اليوم الأول كان مع متسابقات مركز بلطيم، وغدًا اللقاء مع مركز الحامول، مشددًا على جميع المتسابقات ضرورة الحضور إلى مقر المؤسسة مبكرًا لعدم تعطيل سير العمل.

وأضاف مسلم، أنه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فرع كفر الشيخ، تم بمقر الاتحاد الإقليمي بالمحافظة، تدريب مكلفات الخدمة العام بإدارات: كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم  "المرحلة  الأولي" على البحث الميداني طبقًا لمعايير البحث العلمي، كما تم توضيح السمات والمهارات المهنية التي يجب أن تتوفر لدى الباحث الميداني الناجح، وذلك من خلال الدكتورة حنان أبو سكين، مسؤولة فرع كفر الشيخ.

التضامن مقابلات مسابقة رائدات ريفية كفر الشيخ

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وائل لطفي

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