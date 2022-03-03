الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2408 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ارشيفية
ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 2408 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على سلامة السائق والآخرين، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

حملات مرورية مكثفة ارتداء الخوذة قائدي الدراجات النارية مخالفة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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