«القابضة للمياه»: برامج مطورة لإدارة الأصول ضمن «IWSSTA» بـ5 محافظات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية ميكنة وتطوير إدارة الأصول ضمن خطط الشركة للارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلى والحفاظ على الاستثمارات، فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى واستدامة الخدمات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، شهد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا لبدء تنفيذ برنامجا لميكنة وإدارة الأصول "ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA" والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والمنفذ فى الشركات التابعة بمحافظات (أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنيا، قنا).



جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، ورؤساء الشركات التابعة بالمحافظات الخمسة.



وقال الدكتور أحمد معوض: "أنه تم اختيار أحدث البرامج العالمية التى يمكن تطبيقها لإدارة الأصول على أن يتم التكامل والربط بقواعد البيانات الحالية، حيث يسهم فى ميكنة الإدارة الفنية لأصول الشركة، واستدامة المنظومة، مع الأخذ في الاعتبار إعداد فريق عمل مدرب على كيفية استخدامه."



وأكد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المشروع والاستمرارية فى تطبيقه لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وأن يتم التوسع فى تطبيقه حال نجاحه فى الشركات الخمسة.

ومن جانبه، قال المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تطبيق برنامج إدارة الأصول يُعد خطوة مهمة جدا فى ميكنة الإدارة الفنية لأصول الشركة، والتمكن من إدارته بالطريقة المثلى ومواكبة التطور للاستدامة وتقديم أفضل نموذج يحتذى به للمساهمة فى تقديم أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين، وأنهى حديثه بتأكيده على نجاح مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وما يتضمنه من برامج يأتي صداه من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة على أرض الشركات التابعة.