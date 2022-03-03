ضبط منتجات غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، بحملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركز إيتاي البارود أسفرت عن ضبط 3000 عبوة تمر هندي وطن سوبيا و400 كيلوجرام ملبن و1600 كجم عجوة مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة، وتم ضبط "5 كيلوجرامات سجق و3 كيلو لحوم مفرومة و كجم أسماك و3 كجم كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمراكز "إدكو- كفر الدوار- رشيد- بدر- شبراخيت" أسفرت عن ضبط مخبز قام بالتصرف في 6 شكائر دقيق بلدي زنة 50 كجم، ومخبز توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، ومخبز سياحي وذلك لقيامه بالعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 500 كجم دقيق، ومطعمين لتقديم وجبات سريعة وذلك لقيامهما باستخدام ورق سبق الطباعة عليه مما يؤثر على صحة المواطنين لاحتوائه على الكربون الضار.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة كفر الدوار، وتم ضبط 3 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و10 مخابز قامت بالتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر وقطر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، وبالمرور على مركز ومدينة رشيد تم ضبط مكتب بيطري يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 65 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومحل سوبر ماركت يقوم ببيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، ومحل جزارة غير معلن عن أسعار اللحوم.

وبالمرور على مركز بدر، تم ضبط 3 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف.

كما تم ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 4 أطنان زيت طعام صويا مجهول المصدر و3000 عبوة فارغة، ومصنع حلويات يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 8400 قطعة حلويات مجهولة المصدر، ومخبز بلدى مدعم قام بالتصرف فى عدد 7 شكائر دقيق بلدى مدعم قام ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و210 عبوات مشروبات مجففة مجهولة المصدر بأحد محلات بيع المواد الغذائية، و120 عبوة منظفات مجهولة المصدر بأحد محلات بيع المواد الغذائية.