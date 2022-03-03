4 مصابين باصطدام أتوبيس بمدخل عمارة في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الخميس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في حادث اصطدام أتوبيس بمدخل عقار بمنطقة الجمالية، تمهيدًا لسماع أقوالهم، وتبين من أقوال الشهود أن عطلًا مفاجئًا في الفرامل هو وراء الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بمنطقة الجمالية، بالانتقال والفحص تبين اصطدام أتوبيس بمدخل عقار سكني في منطقة الجمالية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.