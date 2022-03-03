الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كهرباء في المياه» تعيق انتشال جثث منقبين عن الآثار في مصر القديمة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة وفاة شخصين صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة مصر القديمة، وهذا بعد عدة محاولات فاشلة لاستخراج الجثامين بسبب المياه الجوفية والصعق الكهربائي، وتم إصدار قرار باستخراج الجثامين بجهود ذاتية من الأفراد والعمال، وتبين أن الحفرة داخل شقة تخرج منها مياه جوفية، وتمكنا من عمل حفرة عمقها 35 مترًا.

وتبين أنّ الشاب كان يقوم بالتنقيب عن الآثار عن طريق الحفر داخل شقة في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من طابقين، وعندما حاول المتوفيان استكمال الحفر توفيا، ويصعب نزول أحد لانتشال الجثث بسبب الصعق الكهربائي من المياه الجوفية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يدعى "حسين"، حيث حضر له شخص يدعى "شريف"، وأوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الآثار، وقبل يومين قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية.

 وعقب نزولهما وقع ماس كهربائي في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة، أدى إلى وفاتهما ولم يتمكنا من إخراجهما.

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«كهرباء في المياه» تعيق انتشال جثث منقبين عن الآثار في مصر القديمة

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