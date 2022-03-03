طالب أسواني عائد من أوكرانيا: أشكر الرئيس السيسي على إنقاذنا من الخطر

روى الطالب سيد عبد الدايم، ابن قرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، تفاصيل ساعات الرعب التي عاشوها داخل إحدى مدن الحرب الأوكرانية الذي كان يقيم بها لدراسة في كلية الطب.

وقال سيد عبد الدايم، أحد الطلاب العائدون من أوكرانيا، إنه يدرس بالفرقة الثالثة في كلية الطب جامعة خاركوف في أوكرانيا، وإن الوضع في بداية الأمر بدأ بمناوشات بين أوكرانيا وروسيا قبل الحرب ولكنهم لم يهتموا بالأمر مطلقًا وكان تركيزهم علي دراستهم فقط، ولكن بعدها انتقل الأمر لدخول القوات الروسية في بلدتهم، ما جعلهم في اضطرار لدخول إلي الملاجئ ومحطات المترو تحت الأرض لعدم التعرض للقصف، وذلك بناءً على توجيهات السفارة المصرية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن ذلك جعلهم في حالة من القلق الشديد، كما أن أهلهم أيضًا كانوا في خوف وقلق عليهم، الامر الذي استدعي التحرك بشكل فورى وسريع من أقصي الشرق الأوكراني إلي الغرب وعبور الحدود الرومانية، مشيرًا إلي أنهم كانوا مجموعة مكونة من 35 طالبًا، حيث أنهم انتقلوا من شرق أوكرانيا إلي مدينة لفيف بالغرب عن طريق القطار واستغرقت المدة أكثر من 16 ساعة.

وأوضح أن بعدها انتظروا علي الحدود وبعد أجراء السفارة المصرية لمكالمتها وجدوا كافة التسهيلات المقدمة لهم واستلموا التأشيرات ودخلوا الأراضي الرومانية، والأمر أصبح جيد للغاية والأوضاع مطمئنة، حيث إنهم واجهوا لحظات مليئة بالرعب والخوف أثناء انتقالهم، ولكن الأمر انتهى بخير بعد توجيهات القيادة السياسية المصرية ومساعدتهم لهم.

ولفت إلى أنه في بداية المناوشات وقبل بدء الحرب، كانت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تتواصل معهم عبر تطبيق الزووم وتعقد الاجتماعات معهم لتخفيف من حدة التوتر والقلق التي يشعر بها الطلاب، وإنه تنفيذًا لتوجيهات وجهود المسئولين توجهوا من أماكنهم، مقدمًا شكره لوزيرة الهجرة لمساعدتها لهم، وكافة القيادات السياسية.

وأشار إلى أن حالات الفزع والرعب التي استغرقوها في سفرهم شملت 16 ساعة للتحرك من الشرق الاوكراني أماكن تواجدهم إلى الغرب و6 ساعات للحدود، بجانب 12 ساعة من الحدود إلي العاصمة بوخاريست، وتراوحت إجمالي المدة من 32 إلي 34 ساعة متواصلة، لافتًا إلي أنهم تركوا كافة محتوياتهم في المساكن الخاصة بهم، ولكن حرصوا علي النجاة بأرواحهم فقط.

وتابع: على الرغم من المخاطر اللي كنا عايشين فيها كنا بنحاول نطمن أهلنا ومبنوصفش الوضع الحقيقي اللي كنا عايشين فيه علشان صحتهم، هما كانوا متابعين علي التليفزيون بس بردومكنش متزاع الصورة كاملة والأحساس اللي احنا عشنا فيه الصورة الحقيقة كانت صعبة جدًا وفي مدة 20 دقيقة كنا ممكن كلنا نموت، اللي هو فترة تحركنا من المنزل لمحطة القطار."

وقدم شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته التي كانت سببًا رئيسيًا لإعادتهم إلى منازلهم مرة ثانية بعض المخاطر التي تعرضوا لهم أثناء تواجدهم في أوكرانيا خلال فترة الحرب، حيث أن كانت له توجيهات لكافة المسئولين، ولوزارتي الخارجية والهجرة علي مساندتهم لهم خلال الفترة الصعبة التي مروا بها واطمئنانهم عليهم.

ومن جانبه، عبر عبد الدايم مصطفي الحسيني، والد الطالب، عن سعادته بعد عودة نجلهم إلى المنزل سالمًا والطلاب المصريين بشكل عام، حيث إنهم بمجرد نشوب الحرب كانوا في حالة من القلق والرعب علي الأبناء من تعرضهم لأي مخاطر.

وأضاف لـ"الدستور" أن في بداية الأمر لم يتوقعوا أن يتصاعد الأمر إلي هذا الحد، حتي أنه كان يوجه ابنه بالانتظار وعدم النزول لعدم ضياع مستقبله، ولكن عندما تواصل معه نجله في أوقات متأخرة من الليل وأخبروه أن هناك قصف وضرب في المدينة الأوكرانية الموجود بها، وسمعه بنفسه، مشيرًا إلي أن ذلك تسبب في دخوله في حالة من الرعب والفزع علي نجله، وشعور لا يوصف.

وأوضح أن خلال تواصله مع نجله كان يطمئنه علي وضعه وأنهم توجهوا إلي الملاجئ للاختباء وحماية أرواحهم واستمرت المدة حتي 4 أيام متواصلة ونفذت كافة السلع الغذائية، وأنه في ذلك الوقت أخبر نجله أنه لابد من اتخاذ القرار السريع، وبالفعل نفذ نجله القرار في التوقيت المناسب وتحرك هو وزملائه من أماكنهم، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت سببًا في إنقاذ جميع الطلاب المصريين.

وقدم شكرة للرئيس عبدالفتاح السياسية وجميع القيادة السياسية على رجوع أبنائهم إليهم مرة أخرى سالمين ودخول السرور إلي منازلهم، متمنيًا أن بعد وقوف الدولة المصرية مع الطلاب ونجاتهم من الدمار والحرب، أن يقفوا معهم ويمدوا لهم العطف والعون ويسمحوا لهم بتكملة دراستهم في الكليات المناظرة لكليتهم داخل مصر.