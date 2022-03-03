مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

لقى طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادثين بكفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد بوقوع حادثين، الأول بانقلاب سيارة ملاكي على كوبري القنطرة، أدى لإصابة 3 أشخاص، والثانى انقلاب دراجة نارية، أدى لمصرع طفل وإصابة آخر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لأقرب مستشفيات لتلقيهم اللعلاج اللازم.

وفي الحادث الأول، أوضح التقرير الطبى إصابة كلا من هاني جميل حسن، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وعمار محمد عبدالحليم، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد محمد رياض، 12 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الفحوصات اللازمة.

وفي الحادث الثانى انقلبت دراجة نارية ما أدى لمصرع محمد حسن السعيد عكه، 13 سنة، من قرية أبودراز، عقب محاولة الأطباء إنقاذه، وتبين إصابته بنزيف بالأذن والرأس، وتم نقله لمشرحة مستشفى فوه، وإصابة أحمد محمد أبو النصر، 16سنة، بكدمات متفرقة بالركبة والساق الأيسر.