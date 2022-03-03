مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس والجامعات

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني الشهر الماضي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد امتحانات طلاب المدارس والجامعات والإجراءات الاحترازية لتفادي خطر عدوى كورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المخطط الزمني الذي يحكم العام الدراسي الحالي 2021-2022 قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي، حيث أكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 7 مايو المقبل وذلك عقب انقضاء كافة أيام الدراسة للفصل الدراسي والتي استمرت قرابة 97 يوما حصل فيها الطلاب على كافة المعلومات الواردة في المناهج الدراسية.

في حين تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بجميع أنواعها ونظاميها التعليمي يوم 21 مايو المقبل في جميع محافظات الجمهورية حيث يتم اعتماد جداول امتحاناتهم في مديريات التعليم بمحافظات إقامتهم الخاصة بهم.

موعد امتحانات طلاب الجامعات في الفصل الثاني 2022

بدأت الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير الماضي وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قبل بدء العام الدراسي الحالي حيث تستمر الدراسة لمدة 13 أسبوع وتنتهي في شهر يونيو لبدء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وكانت قد عقدت امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد داخل لجان تراعي المسافات الآمنة وتلزم الطلاب والمشرفين عن الامتحانات بارتداء الكمامات الواقية للوجه حفاظا على سلامتهم لمنع انتشار خطر العدوى وذلك وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية التي نصحت بها كافة الدول لتقليل أعداد الإصابات اليومية.

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مواعيد امتحانات الترم الثاني 2022 وامتحانات الثانوية العامة من التساؤلات التي يسلط العديد من أولياء الأمور الضوء عليها عبر المنصات الإلكترونية يوميا حيث تبدأ امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم 11 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر ونصف تقربيا داخل لجان امتحانية مطبق عليها كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر عدوى كورونا.