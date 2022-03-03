الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صندوق مكافحة الإدمان يجري تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين بحي الزهور ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل  فوزي الوالي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، لجنة الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قام أعضاء اللجنة بزيارة مفاجئة  لديوان عام حى الزهور  لإجراء تحليل المخدرات لموظفي الحي والعاملين به، وذلك في إطار تطبيق القانون 73 لسنة 2021 ،و توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، و وزيرة التضامن الاجتماعي  بعمل التحاليل لجميع العاملين بالجهات والمصالح الحكومية.

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 و بدأ أعضاء اللجنة أعمالهم بكتابة بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف، ومطالبة العاملين في الحي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ثم تم أخذ العينات للكشف عليها .

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 ويأتي ذلك في إطار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات، والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية التي يقوم بها الصندوق.

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وفي شأن آخر شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.

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وأشار محافظ  بورسعيد إلى أن معظم المنطقة كانت منذ سنوات مزارع سمكية وجرى تحويلها لاستزراع نباتي، مؤكدًا على أنه جرى توفير كافة الدعم لمديرية الزراعة لتحقيق أعلى نسبة من المحصول الزراعي للبنجر هذا العام، والعمل على تذليل أي عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر فى شرق وغرب وجنوب المحافظة.

قانون رئيس الوزراء مخدرات بيان حملات عقاقير تعاطى

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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