تجديد حبس قاتل جاره في الخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس قاتل جاره 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانوني اللازم له في المواعيد المحددة.

تلقى قسم شرطة الخصوص، بلاغا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بحدوث مشاجرة ووجود متوفٍ بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من م ك ا، 33 سنة، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وآخر قطعي بالوجه، وم ع م، 37 سنة، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.