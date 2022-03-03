الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قاتل جاره في الخانكة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس قاتل جاره 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانوني اللازم له في المواعيد المحددة. 

تلقى قسم شرطة الخصوص، بلاغا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بحدوث مشاجرة ووجود متوفٍ بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من م ك ا، 33 سنة، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وآخر قطعي بالوجه، وم ع م، 37 سنة، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

قاضي المعارضات محكمة الخانكة القليوبية قاتل جاره الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

لا تنخدعوا.. نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين وتكشف موعد انتهاء الشتاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-3-2022

التحقيق في إصابة عامل وطفلتيه إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

الكباب بـ140 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

«عبدالغفار» يوجه بتكثيف حملات التوعية الصحية للتعريف بمرض «الإيدز» وسبل الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل