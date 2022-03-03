الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه الشرقية» تنتهي من وصلات الصرف المنزلية بـ«السنيطة» 1 مايو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا موسعا حضره كلا من رئيس قطاع شمال الشرقية، ووحدة تنفيذ مشروعات الميجا بالشركة والخبير التعاقدي للمشروع، لمتابعة إجراءات التسليم الابتدائي لعقد قرية السنيطة مركز فاقوس ضمن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح أبوحلتوة أنه تم عمل جدول زمني للانتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والحصر لوحدات وفتح ملفات المشتركين والانتهاء من تشغيل الوصلة المنزلية الخاصة بالمواطن بحد أقصي 1 مايو المقبل، وذلك للانتهاء من كافه المشروعات المخطط نهوها خلال العام الحالي.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكافة المشروعات التي تخص الشركة وكذلك الالتزام بكافة إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العاملين بكافة مواقع العمل بمختلف قطاعات وأفرع الشركة.

كانت الشركة قد بحثت نهاية الأسبوع الماضى الإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطتي نظام امداد محطة مياه منيا القمح ومحطة معالجة القرين، مؤكدة على أهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد لما لها مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة ومستدامة للمواطنين.

كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 500 م من خط طرد محطة صرف صحي القومية، أسفل كوبري الصدر الرابط بين محطة صرف صحي القومية ومحطة معالجة العصلوجي بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى انه تم تغيير خط قطر 630 مم زهر مرن إلى 900 مم بولي اثيلين.

 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشرقية مشروعات خدمات اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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