«الإسكان»: تم وجار تنفيذ 13 مشروع مياه وصرف في بني سويف

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لمياه الشرب، وتسليمهما ابتدائياً، بمحافظة بنى سويف، وهما محطة مياه ميانة، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، وبتكلفة 55 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه الواسطى، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 70 مليون جنيه.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم الخميس، أنه جارٍ أيضاً بمحافظة بنى سويف، تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة، وهى، مشروع توسعات محطة مياه دشطوط، بطاقة 5/20 ألف م3/يوم، وبتكلفة 100 مليون جنيه، ومشروع توسعات مياه أشمنت، بطاقة 51/102 ألف م3/يوم، وبتكلفة 207 ملايين جنيه، ومشروع توسعات مياه الفشن، بطاقة 34 ألف م3/يوم، وبتكلفة 170 مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي بالمحافظة، وهى، توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير الملق، بتكلفة 197 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى طنسا، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى دشاشة، بطاقة 23 ألف م3/يوم، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى اهناسيا، بطاقة 10/15 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 12.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي، وهى، محطة معالجة ميانة، بطاقة 15 ألف م3/يوم، وبتكلفة 120 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة أبو صير الملق (مرحلة ثانية)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة ناصر (دنديل)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة زاوية الناوية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: تتمتع 55 منطقة ريفية بمحافظة بنى سويف بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 24.6% من المناطق الريفية، ويقطنها 374 ألف نسمة، بما نسبته 22 % من سكان الريف، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ19 منطقة ريفية، نسبتها 8.5 %، ويقطنها 210 آلاف نسمة، بما نسبته 12.35 % من سكان الريف، إضافة إلى المناطق الريفية الجاري توصيل الصرف الصحي لها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعددها 51 منطقة، بنسبة 22.7 %، ويقطنها 363 ألف نسمة، بما نسبته 21.35 % من سكان الريف بالمحافظة، بجانب عدد من المناطق الريفية تحت الدراسة.