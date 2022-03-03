الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل عامل في شقته بسرس الليان

جثة
جثة

تواصل الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنوفية، جهودها لكشف غموض مقتل عامل والعثور على جثته وبها عدة طعنات وجروح قطعية، داخل شقته بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ويواصل فريق البحث عمليات التحري والتحقيقات، واستجواب أقارب المجني عليه لكشف جميع جوانب الجريمة وأسبابها ودوافعها وتقديم المتهمين للعدالة. 

وتعود أحداث الواقعة، إلى استقبال قسم شرطة سرس الليان، بلاغا من شقيق الشاب المتوفي داخل شقته والذي يعمل تاجر بلاستيك، يفيد فيه بالعثور على شقيقه متوفيا داخل صالة الشقة، ومصابًا بأكثر من طعنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وجرى رفع الأدلة من مسرح الجريمة.

البحث الجنائي المنوفية مقتل عامل سرس الليان المجني عليه

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وائل لطفي

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