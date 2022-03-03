الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تشرح التفاعلات الكيميائية بـ«علوم» الشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شرحت قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية، درسا عن الفرق بين "عملية الأكسدة" و"الاختزال" بمادة العلوم.

وقالت القناة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تعالوا نتعرّف طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، على الإجابة بالتفصيل مع الشرح، من خلال الفيديو التالي، من درس "التفاعلات الكيميائية"، مادة "العلوم".

https://www.facebook.com/MadrasetnaPreparatory/videos/381417576721175

وأضافت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

وتنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، اليوم الخميس في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد.

وكانت الوزارة قد انتهت، الإثنين الماضي، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021،  أن يسجلوا عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

عام 2020 الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم رضا التواصل الاجتماعي على مستوى الجمهورية جنوب سيناء جنوب المرشحين وزارة التربية

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