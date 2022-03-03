تجاوز سعر خام برنت 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2013

تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر 2013.

وجاء في بيانات التداول: "بواقع الساعة 05.48 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر مايو بنسبة 1.81% إلى 116.63 دولارًا للبرميل.".

كما "ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 2.80% إلى 113.70 دولار".

هذا وكانت قد ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5%، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 يونيو 2014.

من جانبه أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أن الحكومة اليابانية ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وبحسب وكالة كيودو نقلاً عن الوزير، لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية، وكذلك أسماء البنوك الأخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.

وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.