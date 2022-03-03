مسئولون فى أوكرانيا يعلنون سيطرة الجيش الروسى على مدينة خيرسون

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون فى جنوب البلاد، وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أعلنت ان القصف الروسى يتجدد على مدينة خيرسون جنوبى البلاد.

بينما قالت فضائية سكاي نيوز: إنه تم سماع دوي انفجارين قويين وسط كييف.

يأتيهذا فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره على تطبيق "إنستجرام" ليل الأربعاء-الخميس بـ"بطولة" مواطنيه الذين أحبطوا المخطّطات "الخبيثة" لروسيا التي تشنّ منذ أسبوع عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ بلاده.

وقال زيلينسكي: "نحن أمّة حطّمت في أسبوع واحد مخطّطات العدو. مخطّطات مكتوبة منذ سنوات. مخطّطات خبيثة ملؤها الحقد لبلدنا ولشعبنا".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن "بالغ التقدير للسكّان الأبطال" الذين يقاومون القوات الروسية ويحاولون صدّ تقدّمها في اليوم السابع للغزو الذي بدأته موسكو لبلاده.

وأكّد زيلينسكي أنّ حوالى تسعة آلاف عسكري روسي قتلوا في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع من الغزو، في حصيلة لا يمكن التحقّق من صحّتها في الحال من مصدر مستقلّ.

وكانت روسيا نشرت الأربعاء أول حصيلة لخسائرها البشرية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، مشيرة إلى مقتل 498 عسكرياً وإصابة 1597 بجروح منذ بدأ جيشها باجتياح جارتها الموالية للغرب.

وفي تغريدة على تويتر أكّد زيلينسكي أنّه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تطورات الوضع في بلاده وشكره على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على موسكو وناشده فرض المزيد منها.

وقال الرئيس الأوكراني أيضاً إنّه تحادث هاتفياً مع رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، الحليف لموسكو، واتّفق وإيّاه على "التعاون في المسائل الإنسانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" - في بيان - : " بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".